Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала жителя Хмельницкого, который устроил семейный дебош, а потом стрелял из травматического оружия в участкового.

На сайте полиции говорится, что вечером в пятницу на "102" позвонила 16-летняя девушка. Она рассказала, что выпивший отец бросается тяжелыми предметами в мать и несовершеннолетнюю сестру и угрожает всех убить.

На вызов отправился специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.

Увидев полицейских, мужчина достал травматический револьвер и начал стрелять в их направлении. В результате участковый получил касательное ранение левой стороны лица.

Чтобы обезвредить дебошира, полицейским пришлось применить спецсредства и приемы рукопашного боя. После задержания на него завели дело по ст.348 Уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Во время обыска у него дома нашли два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельных устройства для стрельбы.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Раненому полицейскому оказали медицинскую помощь в областной больнице.