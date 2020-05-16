Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая

Тогда количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных.

Ученые прогнозируют начало спада пандемии коронавируса в Украине на третью декаду мая, а до тех пор ее развитие будет иметь линейный характер.

Об этом свидетельствуют данные прогнозного моделирования команды проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Отмечается, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

"Такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что для Киева, в течение этого же временного отрезка (с 6 по 20 мая) процесс развития пандемии является более нестационарным с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза не превышает 2.2%.

"Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14 мая этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии", - считают ученые.

Напомним, по состоянию на 16 мая в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки коронавирус зафиксировали у 528 человек, выздоровели 433 пациента, умер - 21.