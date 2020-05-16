Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 17 000
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Больницы сообщили только о половине случаев COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Кличко заявил о новой вспышке коронавируса в Киеве
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
Молдова продлила ограничительные меры из-за коронавируса до конца июня
ГлавнаяОбществоЖизнь

Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая

Тогда количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных.

Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Фото: EPA/UPG

Ученые прогнозируют начало спада пандемии коронавируса в Украине на третью декаду мая, а до тех пор ее развитие будет иметь линейный характер. 

Об этом свидетельствуют данные прогнозного моделирования команды проекта "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Отмечается, что для Украины на пятнадцатидневном отрезке времени (с 6 по 20 мая) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.

"Такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которого вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что для Киева, в течение этого же временного отрезка (с 6 по 20 мая) процесс развития пандемии является более нестационарным с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" - 40-50 новых инфицированных в день.

Средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза не превышает 2.2%.

"Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14 мая этот баланс однодневно был даже положительным). Команда проекта ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что подтвердит начало спада пандемии", - считают ученые.

Напомним, по состоянию на 16 мая в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19. За сутки коронавирус зафиксировали у 528 человек, выздоровели 433 пациента, умер - 21.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также