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В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек

Выздоровели 433 пациента, умер - 21.

В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 528 человек, таким образом количество инфицированных увеличилось до 17 858. Из них 4906 пациентов выздоровели (433 за последние сутки), 497 - умерли (21 за последние сутки).

Как сообщили в Центре общественного здоровья, среди зараженных - 3512 медиков, из них 1262 - выздоровели, 25 - умерли.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)
  • Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)
  • г. Киев - 2221 (222 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)
  • Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели)
  • Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)
  • Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Напомним, 15 сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 смертей и 330 новых выздоровевших.

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