​Анестезиологи: отечественные аппараты ИВЛ могут быть крайне опасны

Ассоциация анестезиологов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров с открытым письмом, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Письмо опубликовано на сайте Ассоциации.

Спекуляции на теме закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств, считают анестезиологи.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - говорится в письме.

В Ассоциации отмечают тенденцию, "когда много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако, любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - подчеркивается в письме.

Также отмечается, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о закупках аппаратов ИВЛ, "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств", оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ в количестве, соответствующем действующим табелям материально-технического оснащения, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.

Напомним, на официальной странице партии "Слуга народа" в Хмельницкой области 12 мая появилось сообщение, что "Новатор" получил разрешение от Минздрава "на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки".