В Украине за сутки сделали рекордное количество ПЦР-тестов на коронавирус

Количество тестов удалось поднять почти до 9 тысяч.

В Украине за сутки сделали почти 9 тысяч тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

Об этом на ежедневном брифинге в пятницу сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов

"За предыдущие сутки было осуществлено 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество тестов за все время пандемии", - сказал он.

Для сравнения: за предыдущие сутки сделали 8069 исследований.

Степанов добавил, что в разрезе регионов за прошедшие сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Черновицкой области - 84, Волынской - 47 и в Киеве - 56.

Напомним, что в конце апреля Минздрав поставил цель увеличить тестирование на коронавирус до 8-10 тысяч в сутки. Тогда проводили около 5,5-6 тысяч тестов.