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Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов

Требования пока не разработаны.

Минздрав не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов
Фото: Олександр Рудоманов

Министерство здравоохранения не видит проблемы в открытии метро при соблюдении требований эпидемиологов.

Об этом сказал на ежедневном брифинге в четверг министр Максим Степанов.

"Мы предоставим конкретные предложения по этапам выхода из карантина, которые будут утверждены постановлением правительства. Там учтены все без исключения критерии и условия, при которых в том числе может открываться городской транспорт и метро", - сказал он.

"Если город Киев будет отвечать этим критериям, мы не видим в этом проблемы. Но если будут соответствовать этим критериям, которые будут разработаны специалистами Министерства здравоохранения", - подчеркнул он.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров разрешить работу метро с 25 мая.

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что этого делать не стоит, потому что, "конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело".

Метрополитен в Киеве не работает уже два месяца.

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