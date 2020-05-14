В Харьковской области будут собирать донорскую плазму пациентов, которые вылечились от коронавируса

"Биофарма" будет производить иммуноглобулин, который уже содержит антитела к COVID-19.

В Харьковской области начинается работа по сбору донорской плазмы от пациентов, которые вылечились от коронавируса, для изготовления лекарственных средств

Об этом на пресс-конференции сказала директор Харьковского центра заготовки и переработки плазмы "Харьков-Плазма" Галина Сироштан, передает Укринформ.

"В Харьковской области начинается уникальная акция, которая предложена на территории Украины компанией "Биофарма". Компания вошла в альянс мировых фармацевтических компаний и планирует изготовить лекарственные средства на основе донорской плазмы от пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Люди, которые находились на лечении и в которых был подтвержден коронавирус, может прийти в наше заведение и сдать плазму. Мы к этой работе уже готовы", - сказала Сироштан.

По ее словам, компания будет производить иммуноглобулин - белок крови, который уже содержит антитела к COVID-19.

Сироштан отметила, что "Биофарма" создала телефонную линию (0800-600-003) для потенциальных доноров, позвонив на которую, можно узнать, как подготовиться к донорству и куда надо обращаться.

Доноров будут обследовать, а также проводить специальные тесты, "чтобы определить титр антител, которые сформировались у конкретного человека". Само же производство лекарственных средств растянется во времени на 6-7 месяцев.

"Плазма крови не сразу пойдет на завод. Она будет обследована. Пройдет карантинизацию, а это 6 месяцев. И только после этого будет направлена производителю. Поэтому уже сейчас важно начать сбор", - отметила Сироштан.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства. Препарат Биовен ООО "Биофарма Плазма" будут испытывать в пяти больницах.