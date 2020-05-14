В Киеве за сутки коронавирусом заболели 52 человека, двое умерли

Больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе.

За прошедшие сутки количество киевлян, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 52 человека. Два человека умерли.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей города, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась еще на 52 человека. Среди них - шестеро медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время зафиксировано 42 летальных случая. На сегодня в столице уже в 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - рассказал мэр.

Он также уточнил, что госпитализированы были шестеро человек. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек.

"Больше всего случаев за минувшие сутки - в Дарницком районе - 11. Днепровском - 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", - добавил Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в случае вспышки коронавируса через неделю после ослабления карантина, могут вернуть строгие ограничения.