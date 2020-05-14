Минюст подготовил два законопроекта об амнистии осужденных во время карантина

Министерство юстиции подготовило для рассмотрения в парламенте два законопроекта для разгрузки тюрем в период пандемии коронавируса.

Об этом в интервью hromadske рассказал глава Минюста Денис Малюська.

По словам министра, закон об амнистии предусматривает, что на волю отпустят людей, которые не совершали насильственных преступлений. "Это лица, имеющие родственников пожилого возраста, это бывшие участники АТО, которые отбыли более трети наказания", - пояснил он.

Второй законопроект, по словам Малюськи, более процессуальный, он позволит судам чаще применять наказание в виде отсрочки наказания.

"Сейчас такие основания есть, их несколько, где суд может установить отсрочку и присудить, например, три года лишения свободы, но установить отсрочку. Такие отсрочки мы предлагаем делать чаще в условиях коронавируса", - отметил министр.

Разгрузить тюрьмы планируют для того, чтобы была возможноть изолировать больных в отдельных камерах. В целом, по словам министра, если данные законы примут, на свободе могут оказаться около 3 тыс. заключенных.

В то же время, Малюська подчеркнул, что проекты законов еще должны пройти все необходимые этапы рассмотрения, но если будет экстренная необходимость, их рассмотрение ускорят.

Также министр отметил, что сейчас пенитенциарная система работает в особом режиме в связи с карантином. Однако, в местах лишения свободы по-прежнему не хватает средств защиты, а из-за контактов за пределами учреждения болеют сотрудники.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада зарегистрировала законопроект об амнистии осужденных с целью предотвращения распространения коронавируса, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем