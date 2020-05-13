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В Харьковской области подростки избили 19-летнюю девушку и выложили видео в соцсети, - полиция

Полиция начала расследование.

В Харьковской области подростки избили 19-летнюю девушку и выложили видео в соцсети, - полиция
Фото: Скриншот видео

Правоохранители Харьковской области начали расследование по факту издевательств над 19-летней жительницей села Феськи Золочевского района.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что группа из семи молодых людей, среди которых - трое несовершеннолетних, жестоко избила девушку, а впоследствии разместила видео с издевательствами в одной из соцсетей.

Полицейские установили, что 10 мая потерпевшая вышла на прогулку со своей 18-летней знакомой, которая завела его в малолюдного места рядом с заброшенным магазином у местного кладбища. К девушке подошли еще шестеро ее знакомых, которые по очереди стали наносить ей телесные повреждения и оскорбляли нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео было выложено в соцсети.

"В настоящее время полицейские установили личности всех правонарушителей. Среди них трое несовершеннолетних - от 14-ти до 16-ти лет, остальным участникам - от 18-ти до 22-х лет", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что расправу над потерпевшей организовала ее 18-летняя подруга.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

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