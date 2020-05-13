Подозреваемому в убийстве активиста Майдана Вербицкого объявили о подозрении в использовании поддельных документов

Подозреваемому в незаконном похищении активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего, сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Лицо подозревается в подстрекательстве и пособничестве в служебном подлоге, а также использовании заведомо подложного документа, совершенном повторно (ч. Ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, знал, что с 9 апреля 2014 года его подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и он объявлен в международный розыск, скрывался от органов досудебного расследования. Чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности, он подговорил должностных лиц к изготовлению поддельных документов с его фотографией на имя другого лица.

Продолжается работа по установлению лиц, которые способствовали подозреваемому в укрывательстве от органов следствия.

Напомним, в марте следователи по делам Майдана ГБР совместно с СБУ 12 марта задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Им оказался житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из девятерых "титушек", организованной для похищения и запугивания активистов.