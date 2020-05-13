СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
СБУ начала расследование из-за бота с персональными данными в Telegram
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Число жертв COVID-19 в мире продолжает увеличиваться
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кличко просит Кабмин с 25 мая открыть метро в обычном режиме

Наземный общественный транспорт в обычном режиме планируют запустить с 22 мая. 

Кличко просит Кабмин с 25 мая открыть метро в обычном режиме
Фото: Олександр Рудоманов

Мэр Киева Виталий Кличко обращается к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая. Об этом он сообщил в ходе ежедневного брифинга 13 мая. 

"Конечно, мы будем смотреть на ситуацию распространения вируса, надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего. Но когда все больше людей возвращаются на работы, в городе возникает коллапс", - отметил он.

При этом, по мнению мэра, идея спецпропусков в метро утопична.

"Мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице", - отметил мэр.

Он обратился к киевлянам с просьбой пользоваться метрополитеном в случае крайней необходимости и с соблюдением санитарных норм и правил социальной дистанции.

Помимо этого, мэр объявил о планах возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме с 22 мая. 

"Но стоит понимать, что остановить работу общественного транспорта можно за один день, а вот чтобы полностью восстановить его нужно некоторое время. Это делается постепенно", - сообщил он. 

Кличко отметил, что будет увеличиваться количество транспорта. Вначале будет возобновлена работа электротранспорта, то есть трамваев и троллейбусов.

"Вчера на улицы города вышли 30 дополнительных единиц транспорта", - добавил он.

Напомним, 10 мая в Минздраве сообщили, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также