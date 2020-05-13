Кличко просит Кабмин с 25 мая открыть метро в обычном режиме

Мэр Киева Виталий Кличко обращается к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая. Об этом он сообщил в ходе ежедневного брифинга 13 мая.

"Конечно, мы будем смотреть на ситуацию распространения вируса, надеемся, что она не ухудшится. Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего. Но когда все больше людей возвращаются на работы, в городе возникает коллапс", - отметил он.

При этом, по мнению мэра, идея спецпропусков в метро утопична.

"Мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице", - отметил мэр.

Он обратился к киевлянам с просьбой пользоваться метрополитеном в случае крайней необходимости и с соблюдением санитарных норм и правил социальной дистанции.

Помимо этого, мэр объявил о планах возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме с 22 мая.

"Но стоит понимать, что остановить работу общественного транспорта можно за один день, а вот чтобы полностью восстановить его нужно некоторое время. Это делается постепенно", - сообщил он.

Кличко отметил, что будет увеличиваться количество транспорта. Вначале будет возобновлена работа электротранспорта, то есть трамваев и троллейбусов.

"Вчера на улицы города вышли 30 дополнительных единиц транспорта", - добавил он.

Напомним, 10 мая в Минздраве сообщили, что метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.