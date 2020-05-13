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В Одессе бандиты три дня держали в заложниках киевлянина, вымогая от него более 11 миллионов гривен

Злоумышленники задержаны.

В Одессе бандиты похитили жителя Киевской области, временно проживавшего на улице Вильямса в Одессе, и трое суток удерживали его, вымогая перевести им более 11 млн гривен и переписать движимое и недвижимое имущество.

Не выдержав побоев и угроз, киевлянин перевел часть средств со своего крипто-аккаунта на аккаунт вымогателей, пишет Думская.

Во время последней попытки завладеть чужими деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска ГУНП и Шевченковского отделения полиции Одессы при силовой поддержке батальона полиции особого назначения.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что двое злоумышленников выманили 37-летнего мужчину на встречу и, угрожая физической расправой, заставили подписать долговую расписку, в которой говорилось о более 200 тысяч долларов США.

"Не получив денег, преступники вывезли свою жертву в заранее обусловленное со своим третьим сообщником место в Одессе, где не только удвоили сумму «долга», но и добавили к нему движимое и недвижимое имущество потерпевшего", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что задержанные - уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Возраст похитителей - от 28 до 31 года.

Действия всех троих фигурантов следователи квалифицировали по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Двум из них также сообщили о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

В качестве меры пресечения суд избрал одному из фигурантов содержание под стражей, а его сообщникам - домашний арест.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 мая правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан в пригороде Львова.

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