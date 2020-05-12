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Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня до 17 июля

Пробное ВНО назначили на 15-17 июня.

Внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня до 17 июля
Фото: testportal.gov.ua

Внешнее независимое оценивание для выпускников школ в этом году пройдет с 25 июня до 17 июля.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля. Перед этим, 15-17 июня, должны провести пробное внешнее независимое оценивание. Чтобы было безопасно, работаем над алгоритмом действий, который должен утвердить государственный санитарный врач", - сказала она.

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы не работают с 12 марта. Карантин действует до 22 мая, поэтому в этом учебном году дети за парты уже не сядут.

В марте Мандзий говорила о возможности проведения ВНО в конце лета.

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