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В киевской квартире, где варили наркотики, произошел взрыв, - соцсети

По словам очевидца, из здания выбежали шестеро человек.

В киевской квартире, где варили наркотики, произошел взрыв, - соцсети
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в одной из квартир на улице Вышгородской произошел взрыв.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Сегодня утром в одной из квартир, расположенной на улице Вышгородской, 24, произошел взрыв. Местные жители говорят, что в этой квартире делали какие-то наркотические препараты, а утром там произошло два взрыва", - говорится в сообщении.

Один из очевидцев, мужчина, который выгуливал собаку, рассказал, что видел, как после взрыва из квартиры выбежали шестеро человек. По его словам, они сели в автомобиль Mercedes и скрылись.

"Наши источники в правоохранительных органах подтверждают эту информацию и добавляют, что уже установили этот автомобиль и сейчас ведут его розыск, в том числе - с помощью камер видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Служба безопасности ликвидировала в Киевской области две лаборатории по производству и сбыту наркотиков. Сообщалось, что лаборатории организовал бывший преподаватель химии - профессор одного из высших учебных заведений Киева.

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