​В рамках ослабления карантина на Закарпатье открыли заповедник "Долина нарциссов"

Посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию друг от друга.

В Закарпатской области в рамках смягчения карантинных ограничений с 11 мая открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов".

Об этом сообщается в фейсбуке заповедника.

Отмечается, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга.

"Уважаемые туристы, посетители, любители природы, рады вам сообщить, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11.03.2020... с 11 мая 2020 года разрешено посещение территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности - "Долины нарциссов" и других рекреационных зон под открытым небом", - говорится в сообщении.

Правила действуют на период с 11 мая 2020 года и до завершения карантина.

"Вход на территорию заповедника (проведение экскурсий) осуществляется за плату, согласно установленным ценам на осуществление рекреационных услуг", - отмечается в сообщении.

Напомним, карантин в Украине действует до 22 мая и, вероятно, будет продлен и дальше. Но уже с 11 мая правительство вводит определенные послабления. В частности, будет разрешено посещение парков, скверов, лесопарковых и прибрежных зон.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта.