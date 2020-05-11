Перевозка мебели в Киеве

Из-за кризиса, спровоцированного коронавирусной инфекцией и карантинными ограничениями, на рынке недвижимости наблюдается значительный спад. Это создает оптимальные условия для тех жителей столицы, которые нацелены на приобретение квартиры или смену арендного жилья на более экономичный вариант. Выгодных предложений достаточно много, причем в различных районах и в разных ценовых категориях, поэтому остается только выбрать лучший вариант и организовать переезд и перевозку мебели в Киеве.
Одной из главных задач при поселении в новую квартиру является перевозка мебели, которая должна быть:
- безопасной – очень важно позаботиться о сохранности предметов, особенно мягкой мебели и хрупких вещей, например, сервантов со стеклянными дверцами, старинных гарнитуров и т.д.;
- быстрой – в идеале, переезд должен занять один день, и при выборе профессиональной компании по грузоперевозкам это вполне реально осуществить, даже если нужно транспортировать большое количество предметов;
- приемлемой по цене, чтобы не пришлось тратить на доставку заоблачную сумму денег;
- удобной – совсем необязательно выполнять работы по сборке-разборке и спуску/поднятию мебели самостоятельно, для этого всегда можно нанять опытных грузчиков.
Секреты правильной организации перевозки мебели
Чтобы процесс перемещения мебельных гарнитуров и переезд в целом прошли без проблем, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Необходимо составить список вещей, которые забираете в новую квартиру, отдельно расписав количество шкафов, стульев, тумбочек, техники и т.д. В дальнейшем это поможет ничего не потерять, что особенно актуально, если перевозите множество предметов.
- Избавьтесь от всего, что вам не нужно, начиная от старой одежды и неисправной техники, заканчивая посудой
- Заранее освободите мебель и упакуйте личные вещи. Документы, ювелирные изделия и другие ценные вещи желательно перевозить лично, тем более что они, как правило, малогабаритные.
- Воспользуйтесь услугами проверенной фирмы по грузоперевозкам, чтобы не сомневаться с оперативности и аккуратности перемещения мебели. Сотрудничество со специалистами позволит без огромных затрат организовать, как небольшой, так и масштабный переезд в пределах Киева и области. При этом все, что требуется от заказчика, – четко поставить задачу, обозначить сроки и согласовать стоимость услуг, которая будет зависеть от дальности перевозки, количества и габаритов мебели, а также необходимости привлечения грузчиков.
- Очень важно урегулировать юридические вопросы с продавцом или владельцем жилья в случае аренды. У нового собственника или арендатора должны быть документы, подтверждающие его право на вселение.
- Желательно, чтобы клиент присутствовал при погрузке мебели и выгрузке в пункте назначения. Если речь идет о переезде в закрытый жилой комплекс, то заранее следует предупредить охрану о приезде грузового автотранспорта.
- За несколько дней до доставки мебели в новом жилье необходимо сделать генеральную уборку и хорошо проветрить все помещения.
- До того, как съезжать, обязательно снимите показания со счетчиков, чтобы потом не возникло проблем с оплатой коммунальных платежей.