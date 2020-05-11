За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате были ранены четверо украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки. Там враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также боевики дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты недалеко от Старогнатовки.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил пять обстрелов по защитникам Орехово из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Позиции ВСУ рядом с Новотошковским боевики обстреляли трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

По данным украинской разведки, 10 мая военнослужащие ранили пятерых боевиков.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

Напомним, 10 мая боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов не было.