Трое военных погибли в ДТП в Винницкой области, еще одна - в реанимации

Микроавтобус на высокой скорости въехал в дерево.

Фото: Нацполиция Винницкой области

В Винницкой области в результате ДТП погибли трое военных, еще одна - попала в реанимацию. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла 9 мая около 22:00 на дороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района.

"По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito 28-летний житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель, 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка, военнослужащие воинской части А1119, от полученных травм погибли на месте.

20-летняя пассажирка этого автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.

Обстоятельства и причины аварии расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: Нацполиция Винницкой области

Напомним, на Закарпатье в ДТП погиб 35-летний сотрудник прокуратуры.