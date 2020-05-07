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В Париже попрощались с погибшим в Мали украинским военным

Дмитрий Мартынюк служил во французском Иностранном легионе.

В Париже попрощались с погибшим в Мали украинским военным
Фото: скрин видео

В Париже 7 мая состоялась церемония чествования памяти двух погибших военнослужащих французского Иностранного легиона, в том числе украинца Дмитрия Мартынюка.

Церемония транслировалась вживую в Twitter-аккаунте Сухопутных сил Франции.

Церемония прощания традиционно состоялась на площади перед Домом инвалидов, в котором расположен Музей армии, а также места захоронения выдающихся военных Франции, в том числе Наполеона.

Траурный кортеж проехал по центру города, пересекая мост Александра III. Из-за карантинных мер церемония проходила с ограниченным доступом.

Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он скончался в госпитале от полученных ранений.

Погибшему украинцу было посмертно присвоено очередное воинское звание старший бригадир (старший капрал).

Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион он поступил в сентябре 2015 года.

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