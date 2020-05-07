Трамп пообещал Путину помощь в борьбе с коронавирусом

Президенты обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Дня Победы в Европе.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу против распространения коронавируса.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Президент Трамп вновь отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь любой стране, которая в ней нуждается, включая Россию", - написал Дир в Twitter.

Также сообщается, что лидеры стран пообщались по случаю 75-й годовщины Дня Победы в Европе.

Американский лидер подчеркнул, что США нацелены на обеспечение эффективного контроля над вооружениями, распространяющегося не только на Россию, но и на Китай, и с нетерпением ждут будущих переговоров, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений.

На сайте Кремля отмечается, в частности, что главы государств обменялись "поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом".

"Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, отмечается, что Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

Также стороны обсудили обстановку на мировом нефтяном рынке.

В ходе беседы также обсуждались другие двусторонние и международные вопросы.