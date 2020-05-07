Балтийские страны заявили, что "были цинично включены в состав Советского Союза"

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году.

Совместное заявление Эгилса Левитса, Гитанаса Науседы и Керсти Кальюлайд приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении президентов.

"Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова–Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско–германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - отмечается в нем.

Президенты стран Балтии отметили, что после этого центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами, а СССР использовал подавляющее военное превосходство, репрессии, депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.

Балтийские лидеры также предостерегли от забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших к ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия хочет реинкарнировать Советский Союз.