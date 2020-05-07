Число жертв COVID-19 в мире превысило 263,8 тыс. человек

По состоянию на утро 7 мая в мире зарегистрировали 3 755 379 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. 263 831 человек скончался.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по количеству заражений остаются США. Число умерших достигло 73 431, заболевших - 1 228 603.

Испания сообщает о 220 325 случаях COVID-19, 25 857 человек скончались. В Италии зафиксировано 214 457 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 684 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 30150 человека, во Франции - 25812, в Германии - 7275, в Иране - 6340, в Турции - 3584, в Бельгии - 8339, в Нидерландах - 5221, Канаде - 4366.

В России число зараженных достигло 165929 человек, из которых 1 537 умер. В Беларуси - 19 255, умерли - 112; в Польше - 14 740, умерли - 733; в Молдове - 4 476, умерли - 143; в Венгрии - 3 111, умерли - 373; в Румынии - 14 107, умерли - 864; в Словакии - 1 429, умерли - 25.

Напомним, Европейский Союз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории. Обвал его экономики из-за пандемии коронавируса в 2020 году может достичь 7,4%.