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Движение неприсоединения инициирует спецсессию ГА ООН по коронавирусу

Победа над пандемией требует глобального подхода и скоординированных мер.

Движение неприсоединения инициирует спецсессию ГА ООН по коронавирусу
Президент Азербайджана во время онлайн-саммита
Фото: azertag.az

Контактная группа Движения неприсоединения в начале недели провела видеоконференцию, посвященную борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в публикации "Азертадж".

Во время саммита президента Азербайджана Ильхама Алиева предложил провести специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств, чтобы обсудить проблему коронавируса.

Президент 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде в ответ сказал, что ни одна страна не в силах в одиночку справиться с коронавирусом. "Мы в ООН с глубоким удовлетворением поддерживаем такие инициативы и хотим предотвратить распространение вируса COVID-19", - сказал он.

Также с видеообращением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он отметил, что движение неприсоединения, охватывающее две трети государств-членов Организации Объединенных Наций, играет важную роль в формировании глобальной солидарности.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус подчеркнул значение глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Он сказал, что необходимо на уровне всего общества направить усилия на долгосрочную подготовку, охватывающую различные сферы и основанную на многосторонней деятельности.

В видеообращении верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля отмечается, что COVID-19 показал, насколько близки друг другу различные уголки мира, что это явилось глобальным призывом к пробуждению. Он сказал, что победа над пандемией требует глобального подхода и скоординированных ответных мер.

На саммите также выступили главы государств и правительств более 40 стран-участниц.

Напомним, что Азербайджан сейчас председательствует в Движении неприсоединения. Украина имеет статус наблюдателя в этой организации.

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