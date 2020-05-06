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Сенат Польши не поддержал проведение выборов президента по почте

Против проголосовали 50 сенаторов, за - 35.

Сенат Польши не поддержал проведение выборов президента по почте
Фото: Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Верхняя палата парламента Польши выступила против проведения почтового голосования за президента в мае. Об этом пишет "Укринформ".

Против закона проголосовал 50 сенаторов, один сенатор воздержался, еще 35 проголосовали за. До этого голосования три комиссии Сената рекомендовали отбросить закон в целом.

Во время обсуждения документа сенаторы оппозиционных партий отмечали, что проведение почтового голосования невозможно из побуждений эпидемиологической безопасности. Представители власти заявляли, что правительство контролирует ситуацию, а в последние недели количество заболевших коронавирусом резко не увеличивалось.

Помимо этого, оппозиционные сенаторы посчитали незаконным внесение изменений в избирательное законодательство непосредственно перед выборами. Представители партии власти на это отвечали, что изменения вызваны чрезвычайными обстоятельствами эпидемии, а без выборов в стране может возникнуть конституционный кризис.

Государственная избирательная комиссия сообщила, что президентские выборы по юридическим и организационным приничам не может пройти в определенный срок, то есть 10 мая.

Напомним, что ранее Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на президентских выборах. Планировалось, что избиратели должны положить конверт со своими избирательными бюллетенями в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей. Они смогут сделать это лично или с помощью другого человека.

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