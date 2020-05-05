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The Guardian: Австралия и Британия не имеют доказательств утечки коронавируса из лаборатории

Статья в австралийском Daily Telegraph могла быть вбросом из США.

The Guardian: Австралия и Британия не имеют доказательств утечки коронавируса из лаборатории
Фото: EPA/UPG

Британская и австралийская разведки не имеет доказательств того, что пандемия коронавируса началась в результате утечки инфекции из китайской лаборатории. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Они также утверждают, что 15-страничное досье, о котором на выходных сообщила австралийская газета Daily Telegraph (в нем говорится, что китайские власти подвергли опасности другие страны, сознательно скрывая информацию о коронавирусе), на самом деле не было подготовлено разведальянсом "Пять глаз" (Five Eye), объединяющим разведки США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В частности, в нем не было информации, полученной от британской разведки.

Британская и другие разведки действительно считают, что Китай, вероятно, утаивал информацию после вспышки в Ухане, но, по словам источников, ничто не указывает на то, что именно утечка из лаборатории могла вызвать пандемию.

Daily Telegraph - австралийский таблоид, который принадлежит Руперту Мердоку. Издание некоторое время публиковало материалы о лаборатории в Ухане, и статья о докладе разведок стала кульминацией интереса Daily Telegraph к этой теме. Но источники Guardian в австралийской разведке сказали, что, по их мнению, этот материал основан на общедоступных материалах. Один из них заявил, что эта информация, скорее всего, изначально пришла из США и могла быть вброшена для "оказания давления на Китай".

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео со ссылкой на данные американской разведки ранее заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане.

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