Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс., более 1 млн человек выздоровели

По состоянию на 5 мая, подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания.

По состоянию на утро вторника, в мире от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 251562 человека.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Всего, по информации университета, подтверждено 3 млн 584 тыс. 118 случаев заболевания. 1 млн162 тыс. 538 человек - выздоровели.

Больше всего жертв COVID-19 зафиксировано в США - 68922. В Италии скончались 29079 человек, Великобритании - 28734, Испании - 25428, Франции - 25168.

Напомним, президент США Дональдл Трамп ранее заявил, что уверенн в том, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года.