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У двоих украинцев, которых нашли мертвыми в отеле на Бали, коронавируса не нашли

Полиция Индонезии открыла уголовное дело.

У двоих украинцев, которых нашли мертвыми в отеле на Бали, коронавируса не нашли
Фото: fakty.ua

Министерство иностранных дел Украины заявляет об отрицательных результатах анализов у двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), что свидетельствует об отсутствии заражения ими коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал дипломат.

В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти граждан  Украины, проводится расследование.

В частности, с целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

Как сообщалось, в конце апреля в Индонезии в номере отеля обнаружили мертвыми двух украинцев. До 3 мая проводились анализы на возможное наличие коронавируса в телах.

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