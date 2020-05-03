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От COVID-19 в Швеции умер украинец

Мужчина скончался в стокгольмской больнице.

От COVID-19 в Швеции умер украинец
Фото: EPA/UPG

В Швеции умер украинский гражданин, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"2 мая в Каролинской больнице города Стокгольм умер гражданин Украины, инфицированный коронавирусом", - сказал Погорельцев.

Он отметил, что посольство Украины в Королевстве Швеция предоставляет содействие родственникам умершего по оформлению необходимых документов и решению вопроса о репатриации тела.

По состоянию на 2 мая в Швеции подтверждено более 22 тыс. случаев COVID-19, 2669 человек умерли.

Напомним, от коронавируса ранее четверо украинок умерли в Италии и по одному украинскому гражданину во Франции, США и Великобритании.

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