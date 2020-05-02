В США одобрили использование препарата против Эболы для лечения коронавируса

Ремдесивир сокращает время выздоровления от COVID-19 на 31%, или в среднем на 4 дня.

Медицинский регулятор Минздрава США FDA выдал экстренное разрешение на использование препарата ремдесивир (remdesivir) при уходе за пациентами с атипичной пневмонией COVID-19. Об этом глава FDA Стивен Хан сообщил в своем Twitter в пятницу, 1 мая.

"Хотя сведения о безопасности и эффективности использования ремдесивира при лечении госпитализированных с коронавирусом ограничены, исследуемый препарат показал во время клинических испытаний ускорение сроков выздоровления некоторых пациентов", - говорится в пресс-релизе регулятора.

В сообщении отмечается, что в связи с отсутствием другого "адекватного, одобренного и доступного альтернативного лечения" и, согласно имеющимся научным данным, было установлено, что потенциальная польза от этого лекарства превышает возможные риски его использования.

Как сообщает ITV, ранее препарат использовали для лечения пациентов с лихорадкой Эбола, после того, как исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%, или в среднем на 4 дня, для госпитализированных пациентов с коронавирусом.

"Те, кому давали препарат, могли покинуть больницу в среднем за 11 дней по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Препарат также может помочь предотвратить смертельные случаи, но это утверждение еще не настолько точное, чтобы ученые наверняка знали", - говорится в сообщении.

Препарат разрешили вводить пациентам с тяжелыми состояниями, например, с проблемами дыхания.

Ремдесивир был изначально разработан американской биотехнологической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола, а позднее показал эффективность в борьбе с возбудителями коронавирусов SARS и MERS. Исследования относительно воздействия этого препарата против нового вируса SARS-CoV-2 проводятся учеными, в частности, в Китае, США и Германии.