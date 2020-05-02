Северокорейское СМИ показало фото Ким Чен Ына на открытии завода

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, в связи с чем появились слухи о его смерти.

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом за последние 20 дней появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сообщается, что руководитель КНДР торжественно перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхоне.

Позднее ЦТАК опубликовало фотографии с участием Ким Чен Ына во время открытия завода.

NEW photos of Kim Jong Un:



KJU was reported to have attended a ribbon cutting event at the Sunchon fertilizer factory to mark May 1’s International Labor Day, making it his first public appearance in state media in 21 days. https://t.co/LAeDR8b2DE pic.twitter.com/0FBVlUWgZF — NK NEWS (@nknewsorg) May 1, 2020

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии КНДР.

Впервые за время своего правления он пропустил церемонию по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля.

СМИ писали о тяжелой болезни 36-летнего Ким Чен Ына и даже его смерти.

Сеульская интернет-газета Daily NK, ссылаясь на источник, сообщала, что Ким восстанавливается после операции на сердце, проведенной 12 апреля.

Издание Daily Mail 25 апреля сообщило, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии", а Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций.