​США вернутся в ВОЗ, но никогда не согласятся с ее политизацией, - бывший замглавы ЦРУ

Соединенные Штаты Америки, вероятнее всего, вернуться во Всемирную организацию здравоохранения, но Вашингтон никогда не согласится с излишней политизацией этой структуры.

Об этом в интервью LB.ua заявил бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн.

"Я подозреваю, что Америка вернется в ВОЗ, но она точно не вернется к существующему положению дел. Сейчас у всех на виду та роль, которую сыграл Китай во время пандемии, и то, что ВОЗ потерпела неудачу. Организация должна приложить все возможные усилия, чтобы найти способ повысить свой авторитет и доверие, в особенности в Соединенных Штатах, которые являются наиболее пострадавшей страной из-за начавшегося в Китае коронавируса", - сказал он.

Девайн напомнил, что США сейчас являются крупнейшим донором ВОЗ, выделяя порядка $400 млн в год на ее функционирование. При этом он указывает, что Китай использует свои средства для политизации ВОЗ. Американский разведчик полагает, что ВОЗ должна пойти на компромисс и отказаться от политической направленности.

"ВОЗ слишком опиралась на данные китайской стороны. Сам по себе процесс был недостаточно прозрачен: ВОЗ не оказала давления на китайцев, и она в самом начале позволила оттеснить тайванцев от дальнейших исследований коронавируса. Всё было заблокировано по политическим мотивам", - отметил он.

В то же время, Девайн полагает, что без финансирования со стороны США ВОЗ будет очень трудно эффективно работать. Бывший замглавы ЦРУ также отмечает, что американские власти пока вряд ли будут вводить санкции против Китая из-за сокрытия информации о коронавирусе. Однако он также указывает: китайским властям придётся понести определённую ответственность.

"Мы должны откровенно поговорить с китайцами о необходимости изменить основные правила игры в будущем, на тот случай, если нечто подобное вновь произойдёт. Однако это не та ситуация, в которой санкции являются подходящим ответом… Люди злы. Многие люди в Соединенных Штатах умерли. Всегда нужно привлекать людей к ответственности, и китайцы должны ответить по заслугам", - добавил Девайн.

Напомним,15 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения со стороны Штатов. По его словам, выплаты будут заморожены на время проведения анализа "роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса". Это займет от 60 до 90 дней.

В то же время глава Госдепартамента США Майк Помпео отметил: если ВОЗ не будет реформирована, Соединённые Штаты могут отказаться от восстановления её финансирования.