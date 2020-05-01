Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса

Власти Китая отказали в допуске экспертам Всемирной организации здравоохранения в расследовании происхождения SARS-Cov-2. Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на представителя ВОЗ Гаудена Галеа в интервью Sky News.

"Мы знаем, что национальное расследование (в Китае. - Ред.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены для участия", - сказал он.

Галеа сообщил, что ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая по этому вопросу.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что приоритетом остается получение максимального количества информации о вирусе с целью предотвращения повторной пандемии.

Напомним, что ранее ВОЗ отрицала лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. По имеющимся данным, вирус имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лаборатории.