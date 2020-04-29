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У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын

Сообщается, что младенец и его мать здоровы, чувствуют себя хорошо.

У премьера Британии Бориса Джонсона родился сын
Фото: EPA/UPG

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его девушки Кэрри Саймондс родился сын.

Об этом сообщает BBC/

Ребенок появился на свет в лондонской больнице. Сообщается, что младенец и его мать здоровы, чувствуют себя хорошо.

Как сообщалось, Джонсон в апреле болел коронавирусом, но сейчас он уже выздоровел и вернулся к работе.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что Борис Джонсон и его подруга обручились и ждут своего первого ребенка. 55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит.

Джонсон станет первым британским премьером за 250 лет, который женится, находясь на должности.

У него уже есть четыре ребенка от бывшей жены Марины Уилер и по меньшей мере еще одна дочь, рожденная вне брака.

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