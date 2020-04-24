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Комитет Рады поддержал законопроекты о поддержке культуры и креативных индустрий во время карантина

Также депутаты решили обратиться к правоохранителям из-за кадров насилия над детьми в фильме "Дау. Дегенерация".

Комитет Рады поддержал законопроекты о поддержке культуры и креативных индустрий во время карантина
Александр Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроекты по поддержке культуры и креативных индустрий в Украине во время карантина.

Об этом сообщил в фейсбуке глава комитета, нардеп Александр Ткаченко.

По его словам, три проекта законов (№3377, №3379 и №3378) были поддержаны единогласно представителями всех фракций.

"Два из них - о внесении изменений в бюджетное и налоговое кодексов - переданы на рассмотрение профильных комитетов. Надеемся на поддержку коллег и их быстрое рассмотрение", - отметил Ткаченко.

Он также рассказал, что на комитете обсуждались опубликованные ранее кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация".

"Это история "на грани", а кадры - ошеломляют. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог причинить детям. Показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, могут приводить к "популяризации" подобных действий", - написал депутат.

По мнению Ткаченко, режиссер не может быть причастным к деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, что символизирует Бабий Яр", - пояснил он свою позицию.

"Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста «Бабий Яр", - добавил Ткаченко.

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