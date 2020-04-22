Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
ГлавнаяКультура

"Обвинения в адрес Ильи Хржановского основаны на эмоциях", – Мемориальный центр "Бабий Яр"

Центр обнародовал заявление в связи с ситуацией вокруг фильмов "Дау".

"Обвинения в адрес Ильи Хржановского основаны на эмоциях", – Мемориальный центр "Бабий Яр"
Ілья Хржановський на прес-конференції на Берлінале-2020
Фото: EPA/UPG

Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" опубликовал заявление по поводу ситуации вокруг фильмов Ильи Хржановского, художественного руководителя Центра.

"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей, – говорится в заявлении. – Его основная цель – создание мемориального центра и достойное почтение памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также способствование гуманизации человечества посредством сохранения истории Холокоста".

В заявлении отмечается, что художественный руководитель был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. "Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влиянию тоталитарной советской системы на общество, – говорится в документе. – С позиции наблюдательного  совета фонда, в состав которого, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году".

В Центре отмечают, что не могут давать оценку фильмам Хржановского и методам, при помощи которых они были созданы, ожидая "проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если такая будет назначена".

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни раньше, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизнь и права – наивысшие ценности. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей работе. При этом отмечаем, что все обвинения, звучащие в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и допущениях. Мы считаем, что окончательные решения стоит принимать после объективных выводов правоохранительных органов", – резюмируют в заявлении.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция и прокуратура выясняют информацию о съемках детей в фильме "Дау. Дегенерация". Детский омбудсмен Николай Кулеба инициировал такое разбирательство, заподозрив нарушение прав детей на съемках в Харькове.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также