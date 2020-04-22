Благотворительный фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" опубликовал заявление по поводу ситуации вокруг фильмов Ильи Хржановского, художественного руководителя Центра.

"Фонд стоит на позиции общечеловеческих ценностей, – говорится в заявлении. – Его основная цель – создание мемориального центра и достойное почтение памяти жертв трагедии Бабьего Яра, а также способствование гуманизации человечества посредством сохранения истории Холокоста".

В заявлении отмечается, что художественный руководитель был привлечен к работе Фонда в конце 2019 года. "Он известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влиянию тоталитарной советской системы на общество, – говорится в документе. – С позиции наблюдательного совета фонда, в состав которого, в частности, входят авторитетные деятели культуры и правозащитники, такой человек мог бы предложить новое, уникальное видение художественной составляющей проекта. Илья Хржановский и команда работают над концепцией будущего мемориального центра и должны обнародовать ее в этом году".

В Центре отмечают, что не могут давать оценку фильмам Хржановского и методам, при помощи которых они были созданы, ожидая "проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если такая будет назначена".

"Мы уверены, что любое насилие недопустимо: ни раньше, ни сейчас. Свобода и достоинство человека, его жизнь и права – наивысшие ценности. Мемориальный центр защищал и будет защищать эти ценности и исповедует их в своей работе. При этом отмечаем, что все обвинения, звучащие в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и допущениях. Мы считаем, что окончательные решения стоит принимать после объективных выводов правоохранительных органов", – резюмируют в заявлении.

Напомним, сегодня стало известно, что полиция и прокуратура выясняют информацию о съемках детей в фильме "Дау. Дегенерация". Детский омбудсмен Николай Кулеба инициировал такое разбирательство, заподозрив нарушение прав детей на съемках в Харькове.