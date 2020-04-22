Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"

Национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов.

Информацию о том, что готовится расследование, LB.ua подтвердили источники в Национальной полиции.

Ранее Николай Кулеба заявил, что обратился в полицию с запросом расследовать факты привлечения младенцев в съемки фильма "Дау. Дегенерация".

"Нужно расследовать все, что там происходило. У нас есть разная информация из разных источников, от людей, участвовавших в проекте, но ее нужно проверить, – объяснил Кулеба в комментарии LB.ua. – По инсайдерской информации, ребенок, игравший сына главных героев, был сиротой – его использовали для съемок, он пожил в "семье" и его вернули обратно в интернат, когда съемки завершились. Этот факт тоже нужно установить".

Он добавил, что Офис омбудсмена обзвонил дома ребенка в Харьковской области и ни один из его руководителей не подтвердил, что дети из этих домов участвовали в съемках "Дау".

"Главное сейчас – начать расследование того, что происходило на съемках, внести это в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований). Начать можно с подозрения в эксплуатации детей, – добавляет он, – а затем, возможно, вскроется что-то еще и тогда уже можно будет инкриминировать другие преступления. Но об этом уже будет известно в рамках расследования".

Кулеба добавил, что все, что его интересует, – это "нарушались ли права детей, и если да, то каким образом. Если участвовавшие в съемках дети были из домов ребенка, то на основании чего эти дети там участвовали, кому были переданы, кем сопровождались и были ли оформлены соответствующие документы. Если этого не было, это – эксплуатация и тогда виновные в этом должны понести ответственность – либо родители этих детей, либо органы опеки, которые являются представителями детей".

Омбудсмен также отметил, что в Украине нет законодательства, регулирующего участие детей в съемках кино, и что "этот случай может нам помочь разработать такое законодательство".

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных российским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В прошлом году в Париже результаты работы Хржановского и его команды были представлены как инсталляция. В этом году на Берлинском кинофестивале показали два фильма – "Дау. Наташа" в основном конкурсе и "Дау. Дегенерация" – вне конкурса. В последнем одну из ролей играет российский неонацист Максим Марцинкевич.

Сейчас Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра "Бабий Яр", частной институции, основанной бизнесменом Михаилом Фридманом в Киеве.