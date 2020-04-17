​Киев на время карантина запустил детский сад-онлайн

Проект стартует с 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян.

Киевские власти запустили онлайн детский сад на период карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации, передают "Українськi Новини".

Отмечаеся, что проект стартует с 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян.

"Квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая для детей от 4 до 6 лет. На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба Киева. Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки", - говорится в сообщении.

Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

Власти Киева призвали жителей соблюдать противоэпидемические ограничения, введенные в столице, и не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта.

В Киеве еще с 25 марта отключили отопление в школах и детсадах, которые ушли на карантин. Обучение учеников школ проходит в онлайн-режиме.