В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
Активист, которому Венедиктова пообещала подозрение в убийстве, написал на нее заявление из-за незадекларированных часов
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Ионинском монастыре ввели карантин из-за вспышки коронавируса

Такое решение приняла Комиссия по ЧС. 

В Ионинском монастыре ввели карантин из-за вспышки коронавируса
Фото: tonkosti.ru

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыли Свято-Троицкий Ионинский монастырь, расположенный на территории ботанического сада. Об этом на брифинге 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о внедрении карантина на территории Ионинского монастыря - там тоже раньше обнаружили нескольких больных", - сообщил он.

На территории монастыря работают бригады санитарных врачей, медики осматривают служителей. Кличко не назвал точное количество заболевших в Ионинском монастыре.

С 6 апреля все богослужения в Иоинском монастыре совершались без присутствия прихожан. Накануне этого коронавирус обнаружили у его наместника, архиепископа Иона (Черепанова).

Напомним, что в Киевской духовной семинарии сообщили об обнаружении коронавируса у 19 людей: троих преподавателей и 16 студентов. 

На карантин с 4 апреля закрыта и Киево-Печерская Лавра, где количество заболевших превысило 100 человек. Помимо этого, Министерство здравоохранения подозревает крупную вспышку в Почаевской лавре (Тернопольская область), но не может ее подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также