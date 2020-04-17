В Черновицкой области в четверг, 16 апреля, лабораторно подтверждено почти 100 случаев заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся COVID-19 составляет 758 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Среди 96 человек, которым подтвердили в результате ПЦР-тестирования, самая большая группа приходится на город Черновцы. Это 35 человек. Далее 20 человек - это Хотинский район, 18 - Глыбоцкий", - сказал Сергей Осачук.

Сейчас в области зафиксировали 11 летальных случаев от коронавируса. В то же время, 25 человек смогли выздороветь.

Также глава ОГА сообщил, что на данный момент известно, что коронавирусом заразились семь священнослужителей, еще двое находятся под подозрением на инфицирование. Также у 12 священников статус контактных лиц.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области COVID-19 нашли у трех священников.