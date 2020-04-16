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Власти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МП

"Есть случаи в Ионинском монастыре. Там работают санитарные врачи".

Власти Киева рассматривают введение карантина в еще одном монастыре УПЦ МП
Фото: КГГА

В Киеве могут ввести принудительный карантин в Свято-Троицком Ионинском монастыре УПЦ Московского патриархата, наместник которого был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом на ежедневном брифинге в четверг сказал мэр Виталий Кличко.

"К сожалению, есть случаи заболевания в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - сообщил Кличко.

В ранее закрытой на карантин Киево-Печерской лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия.

"Медики контролируют состояние больных с легкой формой, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сообщил он.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада, доступ в который запрещен с начала апреля по решению Кабинета министров. Богослужения проходят без прихожан.

10 апреля наместник монастыря, обуховский арихиепископ Иона (Черепанов) был госпитализирован с коронавирусом

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