Во Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациента

Во Львовской области зафиксировано шесть летальных случаев от инфицирования коронавируса COVID-19. Среди них - трое жителей Львова.

Об этом сообщается на сайте областной госадминистрации.

Отмечается, что последний летальный случай - это мужчина 56 лет, который имел сопутствующие заболевания. По данным горуправления здравоохранения, мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа был получен лишь 13 апреля.

"Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ был получен уже после смерти", - отметили в ОГА.

Мужчина был госпитализирован в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У него были сопутствующие заболевания, в частности - сахарный диабет.

Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что Украине рано говорить о выходе из карантина.