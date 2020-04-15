Количество погибших от коронавируса в мире превысило 126 000, выздоровели более 480 000

Количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел - 487 471 пациент.

Самое большое количество людей заболели в США - 609 240. В Испании коронавирус обнаружили у более чем 174 000 людей, в Италии заболевших больше 162 000.

В Германии и Франции заболели свыше 130 000 человек, в Великобритании - 94 845. На седьмом месте по заболеваемости находится Китай с 83 351 случаем заражения.

Самое большое количество заболевших умерли в Италии (21 067). В Испании количество погибших превысило 18 000, во Франции - летальных исходов больше 15 000. Свыше 12 000 человек умерли от коронавируса в Великобритании и почти 8000 - в одном только Нью-Йорке.

Китай все так же является лидером по количеству выздоровевших от COVID-19 (78 265), на втором месте - Германия (68 200), на третьем - Испания (67 504), в США и Иране выздоровели свыше 48 000.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 14 апреля было зафиксировано 3372 случая заболевания, в том числе 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

Один случай заболевания зарегистрирован только в Емене.

Напомним, что в Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных.