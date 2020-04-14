У 79% умерших от коронавируса в Украине были другие болезни

С начала эпидемии подтвердили 98 летальных исходов.

У 79% человек, умерших от коронавируса в Украине, были другие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких, ожирение.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в фейсбуке.

Доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые - 74%;

несколько заболеваний - 29%;

сахарный диабет - 22%;

болезни легких - 9%;

новообразования - 8%;

болезни почек - 7%.

Показатель летальности коронавируса в Украине составляет 2,9%, умерли 98 человек из 3372 заразившихся.

Напомним, что последний раз ЦОЗ публиковал такую статистику 6 апреля, когда было 38 летальных исходов.