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У 79% умерших от коронавируса в Украине были другие болезни

С начала эпидемии подтвердили 98 летальных исходов.

У 79% умерших от коронавируса в Украине были другие болезни
Фото: фейсбук/Слуга Народу

У 79% человек, умерших от коронавируса в Украине, были другие болезни: тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких, ожирение.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в фейсбуке.

Доля болезней составляла (одна или несколько):

  • сердечно-сосудистые - 74%;
  • несколько заболеваний - 29%;
  • сахарный диабет - 22%;
  • болезни легких - 9%;
  • новообразования - 8%;
  • болезни почек - 7%.

Показатель летальности коронавируса в Украине составляет 2,9%, умерли 98 человек из 3372 заразившихся.

Напомним, что последний раз ЦОЗ публиковал такую статистику 6 апреля, когда было 38 летальных исходов.

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