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В Гренландии вылечились все пациенты с диагностированным коронавирусом

Остров стал первым местом, где выздоровели все люди с зафиксированным COVID-19.  

В Гренландии вылечились все пациенты с диагностированным коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Гренландии вылечили всех 11 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, остров, фактически принадлежащий Дании, стал первым местом, где все пациенты с COVID-19 вылечились и не осталось активных больных. 

Помимо этого, там нет ни одного летального случая, вызванного коронавирусом, говорится в данных на сайте Worldometers.

Первый заболевший коронавирусом на территории Гренландии был обнаружен 16 марта, последний - 4 апреля. Самый большой суточный показатель заболеваемости был зафиксирован 28 марта, когда COVID-19 подтвердился сразу у четырех пациентов.

Всего на острове на заболевание коронавирусной болезнью протестировали более 900 человек. 

Как пишет High North News, власти Гренландии сообщили, что если на острове не зафиксируют новые случаи, то снимут ограничение на передвижение.

Напомним, что в Турции сообщили о значительном прогрессе в плане взятия под контроль эпидемии коронавируса.

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