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Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 270 до 3372

Вылечились 22 человека, умерли пятеро.

По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 270 новых случаев, в том числе у 64 медработников.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

От коронавируса вылечились 119 человек (+22 за сутки), умерли 98 человек (+5 за сутки).

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах:

  • Винницкая область - 200 случаев;
  • Волынская область - 80 случаев;
  • Днепропетровская область - 71 случай;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 112 случаев;
  • Закарпатская область - 99 случаев;
  • Запорожская область - 89 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 332 случая;
  • Кировоградская область - 144 случая;
  • м. Киев - 551 случай;
  • Киевская область - 224 случая;
  • Львовская область - 136 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Николаевская область - 5 случаев;
  • Одесская область - 69 случаев;
  • Полтавская область - 26 случаев;
  • Ровенская область - 134 случая;
  • Сумская область - 74 случая;
  • Тернопольская область - 280 случаев;
  • Харьковская область - 14 случаев;
  • Херсонская область - 34 случая;
  • Хмельницкая область - 22 случая;
  • Черновицкая область - 546 случаев;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 13 апреля Минздрав сообщил о 325 новых случаях COVID-19.

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