Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 270 до 3372

По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 270 новых случаев, в том числе у 64 медработников.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

От коронавируса вылечились 119 человек (+22 за сутки), умерли 98 человек (+5 за сутки).

Коронавирусная болезнь обнаружена во всех регионах:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

м. Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 13 апреля Минздрав сообщил о 325 новых случаях COVID-19.