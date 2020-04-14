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В Минздраве ​объяснили, что считается "общественным местом"

На территории, которая подпадает под определение "общественное место", можно оказаться в любой момент.

В Минздраве ​объяснили, что считается "общественным местом"
Фото: пресс-служба президента

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно постановлению №211 правительства от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.

Общественным местом также считаются:

  • лифты и таксофоны;
  • помещения и территории медицинских учреждений;
  • помещения и территории учебных заведений;
  • детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
  • подъезды жилых домов;
  • подземные переходы;
  • общественный транспорт;
  • помещения заведений ресторанного хозяйства;
  • помещения объектов культурного назначения;
  • помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
  • стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное

Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:

  • улицы;
  • закрытые спортивные сооружения;
  • скверы, парки;
  • все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.

В марте министерство отмечало, что маски не защищают от вируса, но ношение маски снижает возможность инфицирования других людей.

В апреле в министерстве пояснили, почему обычным людям, особенно бородатым, респираторы не нужны.

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