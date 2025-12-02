Власники українських варрантів висувають зауваження до угоди щодо боргу, яку пропонує уряд України

Під питанням - обсяг виплат, на які зможуть розраховувати власники нових облігацій у разі майбутньої реструктуризації.

Український уряд продовжує переговори з групою власників так званих ВВП-варрантів щодо плану обміняти ці інструменти на суверенні облігації, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Перед підписанням угоди сторони мають узгодити низку юридичних нюансів. Однак кілька ключових питань поки залишаються неврегульованими.

Одне з питань — обсяг виплат, на які зможуть розраховувати власники нових облігацій у разі майбутньої реструктуризації. Інша важлива тема — можливі поступки з боку інвесторів щодо своїх прав голосу.

За інформацією джерел, один із варіантів передбачає об’єднання прав голосу власників нових паперів із правами інших держателів суверенних облігацій України.

ВВП-варранти, прив’язані до зростання українського ВВП, не включили до минулорічної реструктуризації на $20 млрд через їхню складність і потенційно великі майбутні виплати у разі швидкого відновлення економіки після війни. Повернутися до питання інструменту уряд вирішив на тлі активізації міжнародних зусиль зі підготовки рамкового плану для можливих майбутніх переговорів з Росією.

«Україна розпочала пропозицію, спираючись на відгуки ринкових учасників та коментарі щодо економіки й структури, які ми отримали від Ad Hoc Committee», — зазначило Міністерство фінансів у заяві. Відомство уточнило, що юридичні умови зараз фіналізують.

Голосування інвесторів триватиме до 17 грудня, а виконання угоди заплановано до 29 грудня.

За даними джерел, власникам варрантів, що мають строк до 2041 року, запропонують обмін на нові так звані C-облігації обсягом до $3,5 млрд із погашенням у 2030–2032 роках.

Купон за новими паперами стартуватиме на рівні 4,5% і поступово зросте до 7,25% у 2029 році.

Україна запропонувала обмін після того, як у червні пропустила платіж за варрантами на $665 млн та провела кілька раундів консультацій з ключовими власниками інструменту, серед яких хедж-фонди Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group.

На тлі новин ціна варрантів у вівторок підскочила більш ніж на 6 центів — до 99 центів за долар номіналу. Для порівняння: українські доларові бонди з погашенням у 2035 році торгувалися близько 57 центів, просівши більш ніж на 1 цент за день.