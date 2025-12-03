Зеленський: відсьогодні припиняють повноваження наглядові ради енергокомпаній, в оборонних буде аудит

Нові наглядові ради, за словами президента, мають бути призначені цього місяця.

З сьогоднішнього дня, 3 грудня, припинять повноваження наглядові ради суттєвої частини державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Про це за результатами наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко повідомив у Telegram глава держави.

За оцінкою президента, темп трансформації кадрів в енергетиці непоганий. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури.

“Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків”, – повідомив він.



