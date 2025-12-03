Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Митники викрили схему експорту зерна за фіктивними документами

Суд призначив штрафи понад 498 млн грн.

Митники викрили схему експорту зерна за фіктивними документами
Фото: СЗР

Південна митниця Держмитслужби України викрила схему незаконного експорту зернових культур на загальну суму понад 249,4 млн грн. 

Як повідомили у пресслужбі ДМС, підприємство здійснювало вивезення продукції за кордон у 2021 році, використовуючи підроблені документи.

За даними митників, йдеться про експорт м’якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю (не насіннєвого) та жовтого гороху. Загальна вага вантажів перевищувала 27,8 тис. тонн, а переміщення здійснювалося морським транспортом.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що керівник підприємства подавав контракти, рахунки-фактури та декларації з неправдивими даними про іноземного отримувача товару. 

Представники митниці довели, що підприємство не здійснювало реальної господарської діяльності, а дії його посадових осіб мали умисний характер.

Центральний районний суд Миколаєва постановив накласти на порушника штраф у розмірі 100% вартості товарів — 249,4 млн грн. 

Крім того, замість конфіскації вантажу суд ухвалив стягнути суму, еквівалентну його вартості — ще 249,4 млн грн. Таким чином, загальна сума фінансових санкцій перевищила 498 млн грн.

"Держмитслужба й надалі забезпечує дотримання митного законодавства та протидіє спробам переміщення товарів на підставі фіктивних документів", – попередили у ДМС.
